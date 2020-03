Coronavirus. Pogba torna in bianconero per Matuidi, calciatore delle Juventus positivo al virus

(Agenzia Vista) Roma, 21 marzo 2020 Coronavirus, Pogba in bianconero per Matuidi, calciatore delle Juventus positivo Il video postato sul profilo instagram di Paul Pogba è un omaggio per il calciatore della Juventus Blaise Matuidi, trovato positivo al coronavirus Instagram Pogba Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev