Coronavirus, presidente dell'Iran: forse 25 milioni di contagi

Teheran, 18 lug. (askanews) - Secondo il presidente dell'Iran, Hassan Rohani che ha citato uno studio del Ministero della Salute, si teme che i contagi da Covid-19 nel Paese possano essere addirittura 25 milioni e non 269mila come riportano le stime ufficiali.Rohani ha parlato a un summit sul coronavirus Sars-Cov2 e ha aggiunto che altri 30-35 milioni di persone potrebbero contrarre il virus nelle prossime settimane e mesi.Nel Paese si contano al momento 14mila morti ufficiali e la dichiarazione del presidente è l'ammissione più franca di un leader sulla reale dimensione dell'epidemia.E l'emergenza sanitaria fa sempre più paura nel mondo. Negli Stati Uniti si sono contati per il secondo giorno consecutivo oltre 70mila nuovi contagi mentre esplodono le infezioni in Spagna, con 628 casi accertati nelle ultime 24 ore.