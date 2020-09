Coronavirus, prima crociera in Grecia: dopo 24 ore 12 positivi

Atene, 29 set. (askanews) - La prima nave da crociera salpata dopo l'allentamento delle restrizioni per un giro delle isole in Grecia, dopo meno di 24 ore dalla partenza, ha scoperto di avere 12 positivi a bordo. Sono tutti membri dell'equipaggio della nave della compagnia tedesca TUI Cruises, scoperti in seguito a 150 test casuali eseguiti su tutto il personale. Sono tutti asintomatici e in isolamento.A bordo 1.500 persone in tutto fra cui 922 passeggeri, che hanno eseguito un tampone prima di salire a bordo e a cui ora è proibito scendere dalla nave, come successe a migliaia di persone durante il picco della pandemia, bloccate su navi da crociera in tutto il mondo.La nave era diretta a Creta, ma è stata reindirizzata verso il porto del Pireo per tutti i controlli.