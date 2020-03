(Agenzia Vista) Roma, 04 marzo 2020 Coronavirus, Raggi: "Sanificazione straordinaria in stazioni, uffici, scuole e mezzi pubblici" La sindaca di Roma su Facebook: "Il Governo sta valutando l'ipotesi di chiusura delle scuole in tutta Italia per l'emergenza coronavirus. Qualora dovesse confermare questa scelta ho chiesto di avviare una sanificazione straordinaria di tutti gli edifici scolastici di Roma. Approfitteremo di questi giorni di chiusura per una pulizia più approfondita dei locali in modo che i nostri figli possano tornare a scuola tra banchi disinfettati e nelle classi tutte pulite. Nel caso in cui le scuole rimanessero aperte, provvederemo alla sanificazione delle scuole durante il weekend, nei giorni di sabato e domenica. Per quanto riguarda gli uffici comunali stiamo effettuando una igienizzazione di tutti i locali aperti al pubblico e non, con appositi prodotti disinfettanti. Stessa cosa sta facendo ogni giorno Atac su bus, tram, metro e stazioni." Fonte Facebook Virginia Raggi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev