(Agenzia Vista) Roma, 10 marzo 2020 Coronavirus, Renzi bene misure Governo, diamo tutti una mano "Diciamo ai nostri amici europei di non perdere tempo. L'Italia è un po' la cavia, da noi il virus è arrivato prima, per mille ragioni che non discutiamo qui, fate tesoro delle nostre scelte e anche dei nostri errori. Questa pandemia la vinceremo quando troveremo un vaccino e io sono molto ottimista che magari sara' un team italiano a trovare il vaccino perche' l'Italia e' una superpotenza farmaceutica" così il leader di Italia Viva Matteo Renzi nel corso di una diretta facebook. / facebook Renzi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev