(Agenzia Vista) Roma, 03 giugno 2020 Coronavirus, Renzi: "Ripartenza opportunità per cambiare tutto" "L'Italia può utilizzare la stagione post Covid come la più grande opportunità del Paese per cambiare tutto. Ora o mai più. Abbiamo spazio, soldi, idee ed energie". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi, presentando il suo ultimo libro "La mossa del cavallo" in diretta Facebook. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev