(Agenzia Vista) Roma, 13 agosto 2020 Coronavirus, Rezza: "Casi in leggero aumento e focolai dall'estero, mantenere prudenza" Il Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute Giovanni Rezza: "Il numero di casi di Covid è in leggero aumento questa settimana, anche se l'RT rimane intorno a 1. Diversi focolai dovuti a casi importato o a chi rientra dalle vacanze. Per questo è essenziale mantenere comportamenti prudenti, evitare assembramenti e contenere i focolai." Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev