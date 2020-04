(Agenzia Vista) Roma, 17 aprile 2020 Coronavirus, Rezza (Iss) non c'e' nessun picco "Osserviamo un calo del trend di contagi, ma il virus non scomparirà. Non ci saranno i contagi zero a metà maggio come qualcuno ipotizzava". Così l'epidemiologo dell'Istituto Superiore di Sanità Giovanni Rezza in conferenza stampa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev