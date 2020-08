Coronavirus, Russia: primo lotto vaccino entro 2 settimane

Mosca, 12 ago. (askanews) - Il primo lotto del vaccino russocontro il coronavirus è atteso entro due settimane, ha annunciatoil ministro della Salute Mikhail Murashko, aggiungendo che "nonci sarà nessuna campagna vaccinale forzata, neanche per ilpersonale medico".Tutti i partecipanti alla terza fase del trial clinico avrannoun'assicurazione e dei benefit, ha dichiarato il GamaleyaInstitute, che gestisce la sperimentazione.Murashko ha anche annunciato che si farà inoculare il vaccinocontro il Covid-19 "non appena sarà disponibile, ad agosto".Per Murashko la priorità è la copertura delle vaccinazioni perla popolazione russa, "ma c'è un potenziale per l'export ecertamente le offriremo" ai Paesi stranieri.Tra gli Stati dove potrebbe arrivare presto il vaccino russo cisono anche le Filippine. Il presidente Duterte ha infattiannunciato una contrattazione con Mosca per provare il vaccino."Quando il vaccino arriverà, sarò il primo a provarlopubblicamente per far partire la sperimentazione", ha dichiaratoDuterte.