(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2020 Coronavirus, Salvini: "Se servono chiusure si proceda, ma subito rimborsi come in Germania" "Su eventuali chiusure se la situazione sanitaria lo richiede al governo dico procedete, però fate come in Germania, con rimborsi automatici, lì danno fino a 10mila euro ai lavoratori autonomi". Lo dice Matteo Salvini, parlando in Senato con i giornalisti. 01_15 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev