(Agenzia Vista) Venezia, 04 luglio 2020 Coronavirus, segnalato alla Procura il diffusore del contagio in Veneto Una segnalazione sarà presentata alla Procura di Vicenza per valutare eventuali profili di colpevolezza da parte della persona che pur sapendo di essere positiva ha diffuso il contagio in Veneto. Lo ha reso noto il direttore dell'Ulss berica, Giovanni Pavesi, nel corso della conferenza stampa indetta dal governatore del Veneto Luca Zaia. / Facebook Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev