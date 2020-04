(Agenzia Vista) Bari, 13 aprile 2020 Coronavirus, sindaco di Bari Decaro consegna la spesa a un paziente dimesso dall'ospedale Il sindaco di Bari Antonio Decaro: "Ogni giorno ci sono nuovi contagi ma arrivano anche buone notizie dagli ospedali. Tanti pazienti contagiati guariscono e possono tornare a casa. In molti però devono affrontare ancora tanti problemi, soprattutto se tornando a casa i famigliari sono ancora tutti in quarantena. Centinaia di volontari e assistenti sociali, si occupano anche di loro e sono al lavoro con una incredibile dedizione per arrivare ovunque, per non far mancare un sorriso, una parola di conforto, un farmaco o la spesa a chi sta lottando contro questo maledetto virus e non può uscire di casa. Fate quello che potete anche voi. Noi stiamo provando a raggiungere tutti. Se avete vicini o amici che sono in difficoltà, aiutateli se vi è possibile o chiamate i nostri volontari. Nino finalmente è uscito dall'ospedale e sono voluto andare io a fare una commissione. Aiutiamo tutti a vivere questi giorni di festa. Forza e coraggio!" fonte FB Antonio Decaro Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev