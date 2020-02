Coronavirus, Speranza: in arrivo piano per rilancio economia

Milano, 27 feb. (askanews) - No a facili ottimismi, ma neanche paura. É il messaggio che il ministro Speranza ha rivolto all'aula del Senato durante la sua informativa urgente:"Per il coronavirus si guarisce spontaneamente nell'80% dei casi nel 15% dopo cure sanitarie, solo il 5% presenta sintomi gravi e il trasso di mortalità è di poco sopra il 2%", ha detto."Descrivere l'Italia in modo sbagliato può comportare un danno grave alle imprese, al turismo, al sistema paese". "Il Presidente del consiglio e il ministro dell'Economia stanno lavorando a un piano straordinario di rilancio per affrontare le ricadute economiche di questa emergenza", ha detto Speranza."Ma l'Italia è forte, è una potenza del G7 ascoltata e rispettata, siamo fra i primi al mondo come Sistema sanitario nazionale, abbiamo una delle aspettative di vita più alte del pianeta, siamo all'avanguardia in cura di tantissime patologie".