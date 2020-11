(Agenzia Vista) Roma, 06 novembre 2020 Coronavirus, Speranza: "Provvedimenti non sono punitivi verso regioni" "Lo spirito con cui ci muoviamo è l'esatto opposto di uno spirito punitivo nei confronti delle regioni. La mia ordinanza è conseguenza automatica dei dati elaborati. Non ci sono trattative, ma semplicemente scambi di dati e informazioni. E' finalmente possibile intervenire proporzionalmente alla reale condizione delle regioni, senza stressare con misure uguali territori che si trovano in condizioni differenti. Si dà certezza al Paese con misure predefinite a seconda dell'indice di rischio e dello scenario Rt. Avendo una radiografia puntuale delle condizioni di ciascuna area, si offre un utile strumento di analisi alle regioni per monitorare il loro lavoro". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell'informativa urgente in Aula alla Camera. 02_14 Camera webtv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev