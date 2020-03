(Agenzia Vista) Bologna, 22 marzo 2020 Coronavirus, storie di umanità. Signora ringrazia l'infermiera misteriosa Nel dramma di questa emergenza sanitaria, ci sono anche tante storie di umanità. È il caso di una signora che attualmente si trova in casa, in quarantena, e del marito ricoverato al Bellaria con la broncopolmonite da covid 19. La signora ci ha contattato perché vuole ringraziare l'infermiera, di cui non conosce il nome, capace ieri sera di un grande gesto di umanità nei suoi confronti e nei confronti di suo marito / courtesy E'Tv Bologna Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev