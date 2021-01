(Agenzia Vista) Ginevra, 05 gennaio 2021 Coronavirus, Tedros (Oms): "Deluso da ritardo Cina su permessi a team ricerca" "Oggi abbiamo appreso che i funzionari cinesi non hanno ancora finalizzato le autorizzazioni necessarie per l'arrivo della squadra in Cina. Sono molto deluso da questa notizia, dato che due membri avevano già iniziato i loro viaggi e altri non erano in grado di viaggiare all'ultimo minuto". Lo ha detto il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus, criticando Pechino. 01_31 WHO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev