(Agenzia Vista) Genova, 27 settembre 2020 Coronavirus, Toti: “Da lunedì riaprono scuole di ogni ordine e grado a La Spezia” "Calano gli ospedalizzati, calano i contagi a Spezia e questo ci ha consentito, in accordo con il sindaco, di cancellare in parte le misure precauzionali che avevamo preso due settimane fa. Dunque, da lunedì si torna a scuola anche nel comune di Spezia, per ogni ordine e grado". Lo ha affermato in serata il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook per fare il punto della situazione sull'emergenza coronavirus. Facebook Toti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev