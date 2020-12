(Agenzia Vista) RGenova, 01 dicembre 2020 Coronavirus, Toti: "Indice Rt in Liguria è sceso a 0,7" "L'Rt in Liguria è calato a 0,7 in tutte le province: siamo la seconda Regione in Italia in calo, forse solo dopo la Sardegna che gode di una situazione di isolamento maggiore della nostra". Lo ha detto il presidente della Liguria, Giovanni Toti nel punto stampa sulla situazione Covid in regione, evidenziando anche il calo degli attuali positivi, degli ospedalizzati e delle terapie intensive. 00_49 Facebook Toti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev