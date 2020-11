(Agenzia Vista) Genova, 30 novembre 2020 Coronavirus, Toti: "Su sci considerare anche chiusura confini Italia" "Le Regioni si sono interrogate su un'eventuale chiusura dei confini del Paese per evitare che il nostro pubblico vada a sciare in Paesi dove appare verosimile che gli impianti saranno aperti. Non vorremmo subire il danno e la beffa di tenere chiuso il nostro arco alpino e di vedere persone andare altrove per fare la vacanza e poi tornare importando contagio, com'è accaduto in taluni episodi quest'estate". Così il governatore della Liguria e vicepresidente della Conferenza delle Regioni, Giovanni Toti, durante un punto stampa. 01_03 Facebook Toti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev