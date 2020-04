Coronavirus, Trump annuncia stop a immigrazione per 60 giorni

Washington, 22 apr. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump ha annunciato uno stop temporaneo di 60 giorni per l'immigrazione che riguarderà le domande di carta verde (residenti permanenti) ma non i visti di lavoro temporaneo."Dichiarerò una sospensione temporanea dell'immigrazione negli Stati Uniti - ha spiegato il presidente nel suo briefing quotidiano - che sarà in vigore per un periodo di 60 giorni". Ilpresidente però non ha escluso una possibile ulteriore estensione della misura che sarà esaminata alla fine del periodo di stop.