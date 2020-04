(Agenzia Vista) Washington, 28 aprile 2020 Coronavirus, Trump: "Contento per ripresa Italia e per il mio amico Giuseppe Conte" "Dipende da quanto ci vorrà all'Europa per guarire, l'Italia sta iniziando la ripresa, sono molto felice di questo e per il mio amico primo ministro. E' tragico quello che è successo in Italia, in Spagna, Francia, Germania, in ogni Paese là. E' tragico, vedremo cosa succede in Europa. Sicuramente vogliamo eliminare le restrizioni sui viaggi e anche loro lo vogliono." Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un incontro con i giornalisti alla Casa Bianca. Fonte/The Withe House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev