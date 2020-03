(Agenzia Vista) Washington, 05 marzo 2020 Coronavirus, Trump: "Non mi tocco la faccia da settimane e mi manca" "Non mi tocco la faccia da settimane e mi manca". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ironizza sulle misure igienico-sanitarie legate la contagio di coronavirus nel corso di una riunione con i Ceo delle compagnie aeree. Fonte: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev