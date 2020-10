Coronavirus, Trump positivo: "Sto bene ma vado in ospedale per sicurezza" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Washington, 03 ottobre 2020 Coronavirus, Trump positivo: "Sto bene ma vado in ospedale per sicurezza" “Voglio ringraziare tutti per il supporto, sto andando all’ospedale di Watter Reed. Sto bene ma vogliamo assicurarci che le cose funzionino. Anche la first Lady sta bene. Grazie ancora, apprezzo molto, non lo dimenticherò mai.” Così il Presidente degli Stati Uniti in un videomessaggio prima di essere trasferito all’ospedale di Watter Reed. / The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev