(Agenzia Vista) Usa, 08 settembre 2020 Coronavirus, Trump: "Vaccino? Con Obama non lo avreste mai avuto" - SOTTOTITOLI Il presidente Usa Donald Trump durante una conferenza stampa alla Casa Bianca: "Trump sta realizzando il vaccino in tempo record. Se ci fosse stato Obama avreste dovuto aspettare tre anni, forse, non lo avreste avuto affatto". / WhiteHouse.gov Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev