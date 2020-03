Coronavirus, Ue innalza a "elevato" livello di rischio epidemia

Roma, 2 mar. (askanews) - Il Centro Europeo per la Prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha innalzato da "moderato" a "elevato" il livello di rischio legato alla diffusione del Covid-19 nell'Ue.Lo ha annunciato la stessa presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen. "Il livello di rischio è passato da moderato a elevato per le persone residenti nell'Unione europea - ha detto - in altre parole il virus continua a diffondersi".Anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità giorni fa aveva segnalato che il rischio epidemiologico globale del Covid-19 era passato da "alto" a "molto alto" come dichiarato dal direttore generale dell'organismo Onu Tedros Adhanom Ghebreyesus.