(Agenzia Vista) Roma, 12 marzo 2020 Coronavirus, Vieri invita a stare a casa: "Per non stare sul divano io faccio le pulizie" L'ex centravanti della nazionale italiana che durante la sua carriera ha indossato le magliette di Juve, Inter, Milan e Lazio lancia il suo appello a restare a casa su Instagram invitando a seguire le misure del Governo per evitare la diffusione del Coronavirus. Instagram/ChristianVieri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev