(Agenzia Vista) Bruxelles, 13 marzo 2020 Coronavirus, von der Leyen: "Divieto generalizzato a frontiere inefficace" "Divieto generalizzato a frontiere inefficace". Così la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, nel corso di una conferenza stampa per illustrare le misure Ue per per fronteggiare l'emergenza economica legata al Coronavirus. Fonte: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev