(Agenzia Vista) Bruxelles, 15 ottobre 2020 Coronavirus, von der Leyen lascia il Consiglio Ue e va in quarantena, positivo un membro dello staff "Sono appena stata informata che stamattina un membro del mio front office è risultato positivo al COVID-19. Io stessa sono risultata negativa. Tuttavia, per precauzione, lascio immediatamente il Consiglio europeo per auto-isolarmi", lo comunica la Presidente della Commissione europea su Twitter. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev