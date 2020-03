(Agenzia Vista) Bruxelles, 09 marzo 2020 Coronavirus, von der Leyen: "Serve accordo bilancio o non si può fare di più" La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Bruxelles per parlare dei 100 giorni della Commissione: "Gli stati membri chiedono fate di più per affrontare l'emergenza Coronavirus, ma senza un nuovo bilancio non fare non abbiamo abbastanza flessibilità per agire, invito tutti stati membri a trovare un accordo sul bilancio pluriennale". / fonte EBS Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev