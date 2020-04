(Agenzia Vista) Roma, 01 aprile 2020 Coronavirus, Vono (IV):provvedimenti emergenziali del Governo non bastano, sud in ginocchio “Il perdurare dei provvedimenti di chiusura delle attività e la restrizione alla circolazione della popolazione non può lasciarci impassibili riguardo all’aggravarsi del danno economico che si paventa all’orizzonte per tutta una categoria di imprenditori ed attività che sono il motore centrale dell’economia dell’intero Paese. Per far fronte ad esigenze immediate, ho accolto positivamente le istanze delle categorie produttive predisponendo giusti emendamenti al DL CuraItalia, condivisi con altri colleghi parlamentari, che siano di incentivo per un recupero del settore e un’accelerazione al ritorno alla normalità. Sebbene il periodo è emergenziale la politica non può rimanere immobile sul quotidiano ma ha il compito di pensare e mettere in atto strategie che diano respiro al Paese ascoltando il cuore propulsivo dei territori e promuovendo azioni sinergiche che possano assicurare la continuità imprenditoriale e il mantenimento dei livelli occupazionali, anche degli operatori stagionali" Così in una nota Silvia Vono, senatrice di Italia viva. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it