(Agenzia Vista) Venezia, 10 dicembre 2020 Coronavirus, Zaia: "A Natale auguri a chi vogliamo bene con la mascherina" A Natale, se tu vai a fare gli auguri a un tuo parente, anche stretto, ma che non è tuo convivente, ci devi andare con la mascherina. Se vuoi bene a una persona che non vive sotto il tuo stesso tetto, devi tenere la mascherina. Gli auguri sono un momento di relazione sociale massima: facciamo sto sacrificio questo Natale, il prossimo faremo festeggiamento doppio. Ma nella storia una pandemia così non si è mai vista". Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, nella consueta conferenza stampa per fare il punto della situazione sull'emergenza sanitaria. 01_45 Facebook Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev