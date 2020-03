(Agenzia Vista) Veneto, 14 marzo 2020 Coronavirus, Zaia: "Al via campagna 'Tamponi on the road', noi primi al mondo per i test" Il governatore del Veneto Luca Zaia: "Stiamo per avviare una grande campagna di tamponi 'on the road', magari davanti ai supermercati, per identificare i positivi asintomatici, perché più riusciamo a confinare il virus e prima vinceremo questa battaglia" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev