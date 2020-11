(Agenzia Vista) Venezia, 07 novembre 2020 Coronavirus, Zaia, Ci prepariamo a uragano ma senzaa panico "Ci stiamo preparando all'uragano ma senza panico. La partita ce l'abbiamo in mano noi cittadini: portando bene la mascherina il contagio si azzera ma in alcuni non c'è senso civico". Così il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso di una conferenza stampa dalla sede di Marghera della Protezione civile. / Facebook Luca Zaia Durata: 02_37 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev