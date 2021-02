(Agenzia Vista) Venezia, 22 febbraio 2021 Coronavirus, Zaia: "Cts sia rafforzato e abbia speaker" "Nel primo incontro con il nuovo governo, in vista del nuovo dpcm, ho chiesto che il nucleo del Comitato tecnico scientifico sia rivisto e rinforzato, perché ci serve un punto di riferimento. Mi auguro che il Cts diventi così autorevole e abbia uno speaker, come avviene in Germania, Regno Unito e Stati Uniti, per evitare che ci sia chi fa dichiarazioni e chi controdichiarazioni, senza contare i fuori sacco. E di mezzo ci siamo noi amministratori, con i malati da curare". Lo ha detto Luca Zaia, presidente della regione Veneto, nel corso dell'aggiornamento odierno alla stampa. Facebook Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev