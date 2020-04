(Agenzia Vista) Veneto, 19 aprile 2020 Coronavirus, Zaia: "E' Sud contro Nord. Il 4 maggio la linea ultima oltre la quale solo riaperture" Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in conferenza stampa per il punto sull'emergenza coronavirus: "Se alcuni presidenti chiudono i confini regionali allora fanno loro l'autonomia, non è Nord contro Sud, è Sud contro Nord" / fonte FB Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev