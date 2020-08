(Agenzia Vista) Venezia, 03 agosto 2020 Coronavirus, Zaia: "In Veneto confermo ordinanza su capienza mezzi" "Rispetto ai treni, in attesa che a Roma finiscano di litigare, confermiamo l'ordinanza che abbiamo fatto che permette la capienza in base all'omologazione. Non è un atto di irresponsabilità. Vorrei ricordare che il 13 aprile a Palazzo Chigi le parti sociali assieme al Governo hanno chiuso il famoso accordo per le prime aperture. Per mettere in sicurezza i lavoratori, nell'accordo c'è scritto che sotto il metro di distanza due o più lavoratori possono lavorare fianco a fianco portando la mascherina. Vuol dire, per la proprietà transitiva, che gli stessi lavoratori negli autobus possono stare fianco a fianco con la mascherina. Auspico che Roma chiarisca." Così il governatore del Veneto Luca Zaia, a proposito delle misure di distanziamento sui treni e i mezzi pubblici, nel corso della conferenza stampa convocata per fare il punto della situazione sul coronavirus in Regione. Facebook Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev