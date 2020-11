(Agenzia Vista) Venezia, 02 novembre 2020 Coronavirus, Zaia: "No a lockdown come a marzo" "In questo momento non siamo assolutamente nelle stesse condizioni di marzo in cui è stato necessario un lockdown". Lo ha assicurato il presidente del Veneto Luca Zaia oggi nel corso del punto stampa. 02_01 Facebook Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev