(Agenzia Vista) Venezia, 19 dicembre 2020 Coronavirus, Zaia: "Se non ci sono ristori è grosso guaio" "Il Governo ha deciso di fare questo provvedimento, lo ha presentato ed è stato approvato come decreto apprendendo che ci saranno 645 milioni di euro di ristori. Dovremo vigilare perché il presupposto per le misure è che i lavoratori siano ristorati. Ho sempre parlato di modello tedesco dando una percentuale sul fatturato". Lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia in conferenza stampa. 02_39 Facebook Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev