(Agenzia Vista) Roma, 27 dicembre 2020 Coronavirus, Zingaretti: "Siamo a giro di boa, ora campagna di massa" "Oggi è un giro di boa dedicato a chi non c'è l'ha fatta e a tutti gli operatori sanitari. Ma è ancora lunga, milioni di persone vanno vaccinate, bisogna dare il via a una campagna di massa". Lo ha detto Nicola Zingaretti, allo Spallanzani per il 'vaccine day'. 02_33 Facebook Zingaretti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev