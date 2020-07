Coronavirus, Zucchi (Ats Bergamo): "Calo significativo ma precauzioni doverose"

(Agenzia Vista) Milano, 03 luglio 2020 Zucchi (Ats Bergamo): "Calo significativo ma precauzioni doverose" "Siamo in una fase di decremento importate dell'epidemia di Covid-19, i nuovi casi continuano a ridursi, come i ricoveri in generale e in terapia intensiva, mentre aumentano i guariti e i tamponi negativi. Mi permetto però, da epidemiologo di sanità pubblica, di ricordare quanto sia importante continuare a mantenere un atteggiamento di buonsenso, usare le mascherine, non indulgere in assembramenti che sono momenti a rischio contagio". Lo ha detto Alberto Zucchi, direttore del servizio di epidemiologia dell'Ats Bergamo, durante la diretta quotidiana di Lombardia Notizie Online. Courtesy Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it