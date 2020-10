Corsa alla Casa Bianca, spunta conto corrente cinese di Trump

Milano, 21 ott. (askanews) - Da una tappa alla successiva in vista di un dibattito presidenziale finale che potrebbe essere la sua ultima occasione per modificare la traiettoria della campagna 2020, quello di Nashville domani in serata. Donald Trump è particolarmente attivo mentre è ormai agli sgoccioli il conto alla rovescia per il 3 novembre, quando si conclude la corsa presidenziale statunitense. E tuttavia il capo di stato continua a soffrire nei sondaggi e probabilmente risentirà ancora dell'ultimo scoop del New York Times su un suo conto corrente cinese e persino il pagamento della tasse nella terra del Dragone, da sempre da lui descritta come il nemico numero uno.Intanto il suo rivale democratico Joe Biden ha adottato l'approccio opposto, rintanandosi per la preparazione del dibattito: le strategie dei due candidati sono, più che mai, radicalmente diverse. E Trump che ormai chiama il contendente "Sleepy Joe", non perde un colpo. "Questa è una scelta tra la super ripresa di Trump e la depressione di Biden", ha detto il presidente a Erie, in Pennsylvania. "Se vuoi la depressione e la disperazione, vota per Sleepy Joe"" ha aggiunto.Anche l'ex presidente dem Barack Obama è atteso in Pennsylvania per la sua prima manifestazione a sostegno di Joe Biden, mentre la First Lady Melania Trump ha cancellato, a causa di una "tosse persistente" e "per eccesso di precauzione", il suo viaggio in nello stato chiave: sarebbe stata la sua prima apparizione in una manifestazione elettorale da più di un anno.