(Agenzia Vista) Milano, 6 Gennaio 2021 Corteo dei magi a Milano, nella basilica di sant’Eustorgio la celebrazione in forma ridotta Il tradizionale corteo dei magi per l’Epifania a Milano è stato sostituito a causa del Covid da una celebrazione in formato ridotto durante la messa nella basilica di sant’Eustorgio. Il corteo infatti è stato solo all’interno della chiesa, dove i magi hanno depositato i doni ai piedi dell’altare. In chiusura della celebrazione è stato consegnato del pane ai fedeli che lo desideravano in modo simbolico, come segno di fratellanza. Durata 01_18 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev