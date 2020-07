Così si salvano le tartarughe in Malesia: un uovo alla volta

Milano, 21 lug. (askanews) - Queste immagini arrivano dalla Malesia, in particolare dall'isola di Terengannu, santuario delle tartarughe che qui, a migliaia, vengono a deporre le uova. Ma l'inquinamento e il commercio di uova illegale, dai locali considerate una specialità culinaria, le mette a rischio. Il governo ne ha recentemente vietato la vendita, ma una tradizione millenaria non si spegne in poche settimane. Per fortuna a difesa delle tartarughe lavora ogni giorno un gruppo ricercatori e volontari, fra cui ci sono anche ex cacciatori di uova ora convertiti alla causa, che si prende cura di ogni singolo uovo e lo protegge da tutti i predatori, umani e non.