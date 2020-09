Costa Crociere, Brancaleoni: "Ripartiamo in sicurezza e all'insegna della scoperta dell'Italia"

(Agenzia Vista) Trieste, 07 settembre 2020 Costa Crociere ritorna a navigare con Costa Deliziosa, la prima nave della compagnia italiana a riprendere il mare con ospiti a bordo. Costa Deliziosa è partita domenica 6 settembre alle 17.00 da Trieste, per un itinerario di una settimana dedicato alla riscoperta, in sicurezza, del meglio dell’Italia. L’itinerario di sette giorni di Costa Deliziosa farà scalo solo nei porti italiani di Bari, Brindisi, Corigliano-Rossano, Siracusa, Catania, e sarà riservato agli ospiti residenti in Italia. La compagnia ha sviluppato un protocollo di salute e sicurezza che prevede test Covid-19 con tampone per tutti gli ospiti e l’equipaggio, controllo della temperatura, visite delle destinazioni con escursioni protette, distanziamento fisico anche grazie alla riduzione del numero di passeggeri, nuove modalità di fruizione dei servizi di bordo, potenziamento della sanificazione e dei servizi medici. Il 19 settembre ripartirà anche Costa Diadema da Genova, e da ottobre seguiranno progressivamente altre due navi. / Costa Crociere agenziavista.it