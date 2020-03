(Agenzia Vista) Roma, 29 marzo 2020 Cottarelli lavorare con l'Europa, non sollevare polemiche inutili "Gli Eurobond sarebbero uno strumento utile, ma non dobbiamo dimenticare gli aiuti che arrivano dalla BCE in questa fase. Bisogna lavorare con l'Europa, non sollevare polemiche inutili" così il direttore dell'Osservatorio dei Conti pubblici Carlo Cottarelli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev