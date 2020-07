(Agenzia Vista) Sorrento, 16 luglio 2020 Cottarelli nel Governo c'e' tendenza allo statalismo "Non si deve cantare vittoria, non si conoscono i termini esatti dell'accordo. Non si sanno i prezzi di acquisizione delle quote di autostrade, così facendo non sappiamo se è vantaggioso e svantaggioso. Ovviamente le responsabilità vanno accertate nel modo più severo possibile, però non c'è ancora una definizione del processo. Questo potrebbe non essere un buon esempio per futuri investitori che vogliono venire in Italia" così il direttore dell'Osservatorio dei Conti pubblici ed economista Carlo Cottarelli a margine dell'evento "La due giorni di Alis" a Sorrento. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev