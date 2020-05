Covid-19, Barcellona riapre spiagge: solo di mattina e per sport

Roma, 8 mag. (askanews) - Sì alle passeggiate in spiaggia, ma anche a nuotate, immersioni e surf. Gli abitanti di Barcellona assaporano di nuovo la libertà, dopo la riapertura delle spiagge chiuse dall'inizio del lockdown, da metà marzo.Apertura però solo per cui pratica uno sport e solamente la mattina, dalle 6 alle 10.Una misura che fa ben sperare, in uno dei Paesi europei maggiormente colpito dalla pandemia del coronavirus, che ha ucciso oltre 26mila persone. Nelle ultime 24 ore la Spagna ha fatto registrare 1.095 nuovi contagi e 229 vittime.