Covid-19, Fontana: Lombardia rischia di passare in zona rossa

Milano, 9 gen. (askanews) - "A seguito dei nuovi parametri noi siamo in zona arancione molto vicino alla zona rossa. Con Rt 1,25 e con l'indice di occupazione delle rianimazioni rischiamo di passare in zona rossa". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana durante la conferenza stampa di presentazione della nuova Giunta lombarda."Dipende da questo peggioramento dei numeri la ragione per cui abbiamo ritenuto di ritardare di due settimane la riapertura delle scuole", ha aggiunto.