Covid-19, Francia estende coprifuoco dopo il boom di nuovi casi

Roma, 22 ott. (askanews) - Preoccupa la situazione coronavirus in Francia, dove ieri si sono registrati 41.622 nuovi positivi e 162 decessi. Il primo ministro francese Jean Castex ha annunciato l'estensione del coprifuoco per cercare di frenare i contagi. "Questo andamento dell'epidemia ci ha portato ad estendere la misura a 38 nuovi dipartimenti e a un territorio d'oltremare, la Polinesia. In tutti questi dipartimenti e territori, il coprifuoco sarà applicato dalle 21 alle 6 del mattino e sarà in vigore per un periodo di sei settimane".In totale sono ora 54 i dipartimenti interessati dalla restrizione, riguarda circa 46 milioni di cittadini.Gli ospedali in alcune città iniziano a essere in affanno per il numero dei pazienti ricoverati e il direttore generale degli Ospedali di Parigi, Martin Hirsch, in un'intervista tv ha detto di ritenere possibile che la seconda ondata in Francia sia peggio della prima.A Strasburgo, il direttore del reparto di terapia intensiva del Nuovo Ospedale Civile, Fehrat Meziani, lancia un appello ai cittadini alla responsabilità: "Aiutaci a evitare lo tsunami perché è chiaro che questa è una situazione che non vogliamo rivivere. Il personale, medico o paramedico, non è uscito indenne dalla prima ondata, dalla prima crisi. Vorremmo evitare di tornare alle situazioni in cui ci siamo trovati prima, che erano situazioni disumane per tutti".