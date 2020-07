Covid-19, India: 700mila casi, terzo paese più colpito al mondo

Milano, 6 lug. (askanews) - Con 23.000 nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore, l'India ha superato la Russia diventando il terzo paese al mondo più colpito dal coronavirus dopo Stati Uniti e Brasile. E' quanto emerge dal bilancio fornito questa mattina dalla Johns Hopkins University, che attesta oltre 697.400 contagi e quasi 20.000 vittime dall'inizio dell'epidemia in India.La Russia, fino ad oggi, ha confermato 680.283 casi di Covid-19 e 10.145 morti.Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito al mondo, con quasi 3 milioni di casi di contagio, davanti al Brasile che conta ad oggi oltre 1,6 milioni di persone infettate.Per contrastare la diffusione del virus, le autorità di Nuova Delhi hanno inaugurato un centro Covid da 10.000 posti letto che la stampa locale non ha esitato a definire "il più grande del mondo". In questo centro, secondo quanto riferito, saranno trattate le persone con sintomi lievi e gli asintomatici.Le dimensioni del centro equivalgono a circa 20 campi da calcio, riferisce la Bbc.